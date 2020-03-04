Кабмин обнародовал распоряжение о смене близкого к Коломойскому главы "Центрэнерго"

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №205-р от 26 февраля обнародовано на официальном правительственном портале.

Александр Корчинский – экс-гендиректор компании "Технова" (Черниговская ТЭЦ).

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 26 февраля принял решение о смене руководства ПАО "Центрэнерго" и трех подконтрольных государству облэнерго, ранее заявлял премьер-министр Алексей Гончарук, пообещав уточнить подробности позднее.

После этого СМИ сообщали о блокировании офиса нынешним руководством "Центрэнерго", чтобы воспрепятствовать заходу нового руководителя.

Однако 28 февраля Окружной административный суд Киева запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на смену членов дирекции ПАО "Центрэнерго", в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко, и вносить соответствующие изменения в госреестр.

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Напомним, в сентябре 2019 года Кабинет министров согласовал назначение врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко.

После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

Dragon Capital избавилась от акций "Центрэнерго" после передачи контроля Игорю Коломойскому.

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Напомним, "Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.