Миллиардер Блумберг завершил участие в кампании на выборах президента США

Блумберг также объявил о намерении поддержать кандидатуру бывшего вице-президента Джо Байдена в борьбе за номинацию, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

"Три месяца назад я вступил в предвыборную гонку, чтобы нанести поражение Дональду Трампу. Сегодня я выхожу из предвыборной гонки по тем же причинам – чтобы нанести поражение Дональду Трампу, поскольку мне очевидно, что, если я продолжу кампанию, достичь этой цели будет сложнее", – заявил Блумберг.

Как отмечает издание, миллиардер потратил сотни миллионов долларов на предвыборную кампанию, но не сумел одержать победу ни в одном из 14 штатов, где проходили голосования в "супервторник", считающийся самым важным днем в сезоне демократических праймериз.

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Напомним, в последние дни о выходе из президентской гонки среди демократов объявили бывший мэр города Саут Бенд Пит Буттиджич и сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, также заявившие, что намерены поддерживать Байдена.

Тем временем сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, также участвующая в борьбе за номинацию, "беседует со своей командой, чтобы оценить дальнейший путь", сообщил в среду один из ее помощников.

Для Уоррен результаты "супервторника" тоже стали разочарованием: ей не удалось попасть в двойку лидеров ни в одном из 14 штатов, в том числе в родном Массачусетсе. Теперь, когда большинство делегатов поделили между собой бывший вице-президент Джо Байден и сенатор Берни Сандерс, ее победа представляется маловероятной.