Управление коррупционными активами принесло госбюджету за год 11 миллионов, – АРМА

Об этом сообщил и.о. главы АРМА Виталий Сигидин, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам чиновника, в 2019 году в АРМА было передано 1240 арестованных активов, что вдвое больше, чем годом ранее.

При этом в течение прошлого года на депозитные счета АРМА в государственных банках поступило около 170 млн грн от продажи активов на электронных торгах, более 14 млн составили начисленные на депозитные средства проценты.

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Как сообщалось, в марте 2019 года АРМА обнародовало перечень арестованного имущества, в который вошло 726 позиций имущества, целостных имущественных комплексов, автомобилей, денежных средств, которые решением суда были переданы в управление агентству.

В декабре 2019 года Кабинет министров уволил Антона Янчука с должности главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Обязанности главы ведомства выполняет Виталий Сигидин.