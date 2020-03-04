Налоговая за два месяца оштрафовала 58 нелегальных АЗС на 70 миллионов

Об этом говорится в сообщении ГНС, передает БизнесЦензор.

"По 58 объектам установлен ряд нарушений и уже применены штрафные санкции на сумму 69 млн грн (0,5 млн грн в процессе применения). Еще по 40 объектам зафиксирован демонтаж оборудования", - сказанов сообщении.

Кроме того, за первые два месяца этого года Налоговая выдала 10 131 лицензий на осуществление хозяйственной деятельности в сфере оборота топлива, в том числе 135 на оптовую торговлю, 681 на розничную торговлю и 9 317 на хранение.

"Если в январе было выдано 1 700 лицензий, то в феврале уже 8 431, то есть за этот период количество выданных лицензий увеличилось почти в 5 раз. При этом прекращается деятельность субъектов хозяйствования, которые нарушают правила ведения деятельности в сфере обращения топлива. В феврале аннулировано 351 лицензию таких предприятий", - отмечают в налоговой службе.

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Как сообщалось, на совещании 5 февраля президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям активизировать борьбу с нелегальными нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ), предложив также предоставить их владельцам возможность легализировать свою деятельность.

В свою очередь глава СБУ Иван Баканов сообщил, что спецслужба ведет работу по 10 нефтеперерабатывающим заводам, которые работают незаконно.

Владимир Зеленский также отметил результаты борьбы с нелегальными автозаправочными станциями, по итогам которых закрыто около 800 незаконных заправок.