Милованов заметил риск экономического кризиса из-за эпидемии коронавируса

Как передает БизнесЦензор, об этом и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил в Facebook,

"Вероятность эпидемии низкая, но постепенно растет. Эпидемия может привести к кризису в экономике", – написал Милованов.

По словам министра, правительство должно подготовить четкую и практическую стратегию реагирования в экономике.

"Монетарная политика (предоставление ликвидности, смягчения ставки и т.д.), фискальная политика (налоговые каникулы определенным отраслям при необходимости, бюджетная поддержка), при необходимости ограничение экономической активности определенных отраслей и предприятий (туризм, транспорт, розничная торговля), ограничение социальной активности (например, каникулы на коммунальные платежи для пенсионеров), защитные действия в международной торговле (пошлины или наоборот поддержание определенного импорта, запрет реэкспорта определенных категорий товаров – номенклатуру должен подготовить Минздрав)", – уточнил Милованов.

Глав Минэкономики добавил, что правительству целесообразно подготовить меморандумы совместных действий с отраслями, чьи товары или услуги являются критическими во время эпидемии.

Как сообщалось, в конце февраля Милованов заявлял, что в Украине через две недели будет готов план противодействия возможному влиянию коронавируса на экономику при трех разных сценариях, в зависимости от уровня сложности такого влияния.