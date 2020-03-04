Международный аудит Пенсионного фонда начнется в апреле, – Минсоцполитики

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Он будет профессиональным, независимым и международным. Именно такой должна быть проверка учреждения с бюджетом почти 448 млрд грн, 5,3 млрд грн из которых идут на административные расходы", – отметила Соколовская.

Министр сообщила, что сейчас проводится конкурс среди 4 компаний, имеющих высокую репутацию и многолетний опыт работы, как в Украине, так и за ее пределами. Они проведут оценку финансового состояния и информационной системы Пенсионного фонда.

"Цель аудита – понять реальное положение дел в Пенсионном фонде, чтобы в дальнейшем оптимизировать его работу. Уже по итогам проверки можно будет говорить о конкретных дальнейших шагах", – подчеркнула Соколовская.

Так, финансовые и технические предложения на конкурс по аудиту Пенсионного фонда подали компании: ООО "Эрнст энд Янг" (Ernst&Young); ООО "PwC Украина", объединение компаний в составе "CIVITTA UAB" (Литва) (главный партнер), ООО "СИВИТТА УКРАИНА" (Украина) и ООО "БДО" (Украина); ООО "Эйч Эл Би Юкрейн" (HLB Ukraine).