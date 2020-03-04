Bloomberg назвал ситуацию в туриндустрии из-за коронавируса худшей с начала 2000-х

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на Bloomberg, передает БизнесЦензор.

Президент ассоциации отельеров Комо Роберто Кассани считает, что с таким отрасль никогда не сталкивалась.

"У нас были подъемы и падения, но не было ничего похожего на то, что происходит сейчас. Американские туристы в особенности, по-видимому, стали жертвами коллективного психоза. Я правда обеспокоен", - заявил Кассани.

По подсчетам Всемирной ассоциации деловых путешествий, ежемесячно туристический бизнес будет терять $47 млрд. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, сокращение выручки составит $30 млрд из-за падения продаж билетов. Падают продажи премиальных товаров. Boston Consulting Group оценивает возможные потери в 2020 году в этом секторе в $44 млрд.

В качестве примера Bloomberg приводит ситуацию в Италии. На прошлой неделе за три дня было отменено больше половины бронирований отелей на озере Комо. В Италии зафиксировано более 2,5 тыс. случаев заболевания. Около 80 человек погибли.

Количество заразившихся коронавирусом в мире превышает 93 тыс. человек, погибли почти 3,2 тыс. человек, из них около 3 тыс. - в Китае.