Зеленский раскритиковал большое количество иностранцев в набсоветах госкомпаний

Как передает БизнесЦензор, об этом Зеленский заявил, выступая в Верховной Раде.

Президент напомнил, что Кабмин ограничил зарплаты руководителям министерств и государственных компаний.

"И это правильно, но есть вопрос в отношении зарплат и премий в отношении многих наблюдательных советов", – сказал президент.

"Не могут быть такие выплаты людям, которые будучи в наблюдательных советах от силы 2-3 раза прилетают в Украину. Сегодня фактически надзирать стало выгоднее в Украине, чем работать", – добавил Зеленский.

Президент также высказал недовольство большим количеством иностранных специалистах в наблюдательных советах госкомпаний.

"При всем уважении к нашим международным партнерам, при всей благодарности за их помощь сегодня граждане нашей страны в набсоветах наших предприятий чувствуют себя национальным меньшинством", – заявил Зеленский.

"Мы не ставим под сомнение прозрачность или эффективность работы иностранцев. Нет. Их взнос в борьбу с коррупцией – это только вопрос справедливости и нашего чувства субъектности", – добавил президент.

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Как сообщалось, Кабмин 5 февраля принял постановление, которым ограничил месячный размер заработной платы руководителя государственной компании суммой в 1,25 млн грн.

Этим же документом Кабмин пересмотрел условия выплат членам наблюдательных советов, привязав их потолок к среднемесячной зарплате в отрасли по итогам предыдущего квартала: от 5 зарплат при выручке госкомпании до 1 млрд грн в год до 22 средних зарплат при выручке свыше 20 млрд грн в год.

Ранее годовые выплаты членам набсовета были ограничены 548 тыс. грн (45,7 тыс. грн в месяц) при выручке до 949 млн грн в год до 6,33 млн грн (527 тыс. грн в месяц) при выручке от 31,64 млрд грн в год.

Помимо этого, правительство убрало 10% доплату членам набсоветов за участие в работе комитетов.

Напомним, 4 февраля президент Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти и привязке их размера к средней зарплате в стране.

Ранее Кабинет министров Украины обнародовал данные о заработных платах членов правительства за 2019 год. Самую высокую среднюю зарплату в минувшем году получал министр внутренних дел Арсен Аваков.