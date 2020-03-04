БизнесЦензор

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04.03.20 17:04

Бюджетные дотации превысят 1000 гривен за тонну добытого угля, – министерство

Добыча угля на государственных шахтах в период с 2016-2019 годов сократилась почти вдвое, а дотация на 1 тонну угольной продукции из государственного бюджета за это время выросла с 246 грн в 2016 году до 908 грн по итогам 2019 года.

Бюджетные дотации превысят 1000 гривен за тонну добытого угля, – министерство

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор.

Согласно прогнозу министерства, в 2020 году ожидается дальнейшее снижение добычи государственными угледобывающими предприятиями до 3,1 млн тонн с 3,5 млн тонн по итогам 2019 года.

В то же время бюджетная дотация достигнет 1014 грн за тонну произведенной продукции.

Бюджетные дотации превысят 1000 гривен за тонну добытого угля, – министерство 01

Как сообщалось, по данным Минэкоэнерго, государственные угледобывающие предприятия за 2019 год сократили добычу на 13,9% (на 574,2 тыс. тонн) – до 3,57 млн тонн, в том числе добыча коксующегося угля увеличилась на 51,1% (на 286 тыс. тонн) – до 846,1 тыс. тонн, тогда как энергетического – уменьшилась на 24% (на 860,2 тыс. тонн), до 2,72 млн. тонн.

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