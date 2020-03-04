Рада отправила в отставку Кабмин Гончарука

Как передает БизнесЦензор, за соответствующий проект постановления №3158 проголосовали 353 народных депутата.

Таким образом, парламент отправил в отставку весь действующий состав правительства.

Перед голосованием за постановление премьер-министр Алексей Гончарук назвал среди достижений правительства под своим руководством достижение макроэкономической стабильности, запуск концессионных конкурсов, а также борьбу с коррупцией.

В этом контексте Гончарук упомянул смену близкого к Игорю Коломойскому руководства "Центрэнерго".

"Это не особенная компания – таких компаний десятки. Наше правительство сменило менеджмент в десятках компаний", – подчеркнул премьер.

"Мы перекрыли много теневых схем, поэтому в последние месяцы на нас вылились тонны грязи", – добавил Гончарук.

Перед этим президент Владимир Зеленский в Верховной Раде отметил, что Кабмин под руководством Алексея Гончарука имеет определенные достижения в своей работе, но также и целый ряд ошибок, которые не могут устраивать граждан.

"Будем объективными – это правительство имеет достижения. Это снижение инфляции, учетные ставки НБУ, борьба с теневыми рынками, в частности игорный бизнес и нелегальные АЗС, это начало приватизации государственных предприятий, которые разворовывались все эти годы, это кредиты малому и среднему бизнесу. Уменьшение роли государства в экономике. Но правда в том, что сегодня украинцам этого мало", – сказал Зеленский.

По словам президента, правительство Гончарука "было правительством новых лиц, но лиц мало, нужны новые мозги, новые сердца".

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский предложил правящей фракции "Слуга народа" отправить в отставку премьер-министра Алексея Гончарука, назначив на пост главы правительства Дениса Шмыгаля, а также сменив большинство министров.