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04.03.20 16:23

"Укрэксимбанк" реструктуризировал долги фаворита строительных тендеров времен Колесникова

ООО "Дорожное строительство "Альтком" (входит в финансово-промышленную группу (ФПГ) "Альтком"), завершило процедуру финансовой реструктуризации обязательств перед государственным "Укрэксимбанком".

"Укрэксимбанк" реструктуризировал долги фаворита строительных тендеров времен Колесникова

Об этом сообщает Офис реструктуризации на сайте Независимой ассоциации банков Украины, передает БизнесЦензор.

Информация о задолженности компании "Дорожное строительство "Альтком" перед банком в сообщении не указаны.

Ранее на сайте секретариата также был обнародован список связанных с заемщиком юрлиц, в числе которых ООО "ФПГ "Альтком", Altсom B.V. Private LLC, Altсom Global N.V., корпорация строителей автомобильных дорог и транспортных сооружений "Альтком".

Мариупольский "Альтком" принадлежит голландской фирме "Альтком Б.В." компании Altcom Global N.V. из Нидерландов и донецкому ООО "Финансово-промышленная группа "Альтком" Александра Тисленко и Сергея Павличева.

Основные тендерные победы группы "Альтком" пришлись на период, когда подготовку к Евро-2012 курировал вице-премьер Борис Колесников.

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