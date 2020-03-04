"Укрэксимбанк" реструктуризировал долги фаворита строительных тендеров времен Колесникова

Об этом сообщает Офис реструктуризации на сайте Независимой ассоциации банков Украины, передает БизнесЦензор.

Информация о задолженности компании "Дорожное строительство "Альтком" перед банком в сообщении не указаны.

Ранее на сайте секретариата также был обнародован список связанных с заемщиком юрлиц, в числе которых ООО "ФПГ "Альтком", Altсom B.V. Private LLC, Altсom Global N.V., корпорация строителей автомобильных дорог и транспортных сооружений "Альтком".

Мариупольский "Альтком" принадлежит голландской фирме "Альтком Б.В." компании Altcom Global N.V. из Нидерландов и донецкому ООО "Финансово-промышленная группа "Альтком" Александра Тисленко и Сергея Павличева.

Основные тендерные победы группы "Альтком" пришлись на период, когда подготовку к Евро-2012 курировал вице-премьер Борис Колесников.