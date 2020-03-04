Из-за самовольной врезки в газопровод на Ивано-Франковщине возник крупный пожар

Об этом сообщает пресс-служба АО "Ивано-Франковскгаз", передает БизнесЦензор.

Как сообщается, на место событий сразу прибыли специалисты Надворнянского отделения АО "Ивано-Франковскгаз". Во время обследования частного домохозяйства они обнаружили несанкционированный подземный стальной газопровод от газопровода-ввода жилого дома до сарая.

Владелец дома пояснил, что боялся ответственности и поэтому хотел самовольно ликвидировать врезку. Однако, вмешиваясь в систему газоснабжения, потребитель нарушил элементарные правила пожарной безопасности. Это и привело к несчастному случаю, так как газ взрывоопасен.

"Особая опасность вмешательства в систему газоснабжения заключается в том, что оно осуществлялось самовольно. Хорошо, что никто из людей не пострадал", - сказал начальник Надворнянского отделение "Ивано-Франковскгаза" Игорь Лундяк.

Поэтому газовики в очередной раз подчеркивают, что вмешиваться в систему газоснабжения, кроме специализированной организации, не имеет права никто. Что касается потребителя, то, кроме потери имущества, мужчине придется возместить нанесенный ущерб "Ивано-Франковскгазу".