Немецкий концерн BMW представил новый логотип. ФОТО

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщается в официальном Twitter компании.

Обновленный логотип будет полупрозрачным.

Немецкий концерн также представил концепт модели BMW i4, который планируется запустить в производство в 2021 году. Ожидается, что электромобиль будет иметь запас хода 600 км без подзарядки.

Progressive and fully electric: the new BMW DNA.

The #BMW Concept i4, slated to enter production in 2021.#THEConcepti4 pic.twitter.com/myVwInW0l4