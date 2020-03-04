Котировки евробондов отреагировали снижением на новости об отставке Кабмина

Как сообщили участники рынка, ставки бумаг с погашением 2023 году составляют около 4,75%, в 2026 году – 5,7% и в 2032-м – 6,4%, а снижение цен облигаций составило соответственно от 0,5 до 1 процентного пункта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечает агентство, в результате был нивелирован весь рост, произошедший накануне благодаря внеочередному снижению ФРС ставки сразу на 0,5 п.п., – стоимость и доходность облигаций вернулись на уровень понедельника.

На внутреннем рынке доходность ОВГЗ также подросла, достигая 11-12% годовых, а Минфин, удерживающий ставки на первичном рынке на уровне до 10%, накануне отказался от размещения среднесрочных облигаций.

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"В последнее время отслеживается некоторая тенденция к увеличению разницы с первичными размещениями в пользу вторичного рынка, но продавцы не спешат значительно повышать доходности, и особых изменений в ближайшее время мы не ожидаем", – отметил старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

По словам аналитика, среди причин отсутствия спроса стоит выделить в первую очередь неопределенность, связанную с распространением коронавируса и развитием ситуации на мировых рынках.

"Инвесторы также взяли паузу в связи с внеочередным заседанием ВРУ в среду. В такие периоды неопределенности они не готовы вкладываться в рисковые активы, особенно в местной валюте", – добавил Котович.

Аналитик ICU считает, что в то же время пока не стоит ожидать изменения политики Минфина в части процентных ставок.

"Учитывая прогнозы и ожидания НБУ по учетной ставке, министерством может быть продолжен курс если не на снижение ставок, то на удержание кривой на текущих уровнях. Ведь с дальнейшим снижением учетной ставки ОВГЗ могут стать более привлекательны для банков, особенно когда ставки по облигациям будут на 1-1,5 п.п. выше учетной ставки", – пояснил Котович свой прогноз.

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский предложил правящей фракции "Слуга народа" отправить в отставку премьер-министра Алексея Гончарука, назначив на пост главы правительства Дениса Шмыгаля, а также сменив большинство министров.