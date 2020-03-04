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04.03.20 15:12

"Киевавтодор" получил нового руководителя

Киевский городской голова Виталий Кличко назначил на должность и.о. генерального директора "Киевавтодора" первого заместителя коммунальной корпорации Владимира Гузему.

"Киевавтодор" получил нового руководителя

Об єтом говорится в сообщении "Киевавтодора", передает БизнесЦензор.

"С 21 февраля 2020 года назначен на должность первого заместителя генерального директора коммунальной корпорации "Киевавтодор". Распоряжением Киевского городского головы от 21 февраля 2020 года №98 на Гузему Владимира Анатольевича возложено исполнение обязанностей генерального директора коммунальной корпорации "Киевавтодор", - сказано в сообщении.

Ранее Гузема был начальником Коммунального предприятие "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Шевченковского района" Киева.

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