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04.03.20 14:14

Фонд госимущества продал оператора автостанций Киева и области за 230 миллионов

По итогам проведенного 4 марта аукциона Фонд госимущества продал одного из крупнейших предприятий по оказанию услуг перевозчикам и пассажирам – госпредприятие "Киевпассервис" – за 230,9 млн грн при ожидаемой стоимости 195,94 млн грн.

автовокзал

Как сообщает пресс-служба Фонда, в аукционе приняли участие 3 участника, а цена продажи предприятия выросла почти на 18%, передает БизнесЦензор.

"Принять участие в предыдущем аукционе по продаже "Киевпассервис" (август 2019 года), не было ни одного желающего. Однако на этот раз, новый подход в раскрытии информации о предприятии и сотни страниц опубликованных документов позволил заинтересовать инвесторов", – отмечается в сообщении.

Согласно данным в системе Prozorro, победителем аукциона по приватизации госпредприятия стало ООО "Бастион-Груп" жителя села Гатное Киевской области Владимира Ивчуна, который и руководит компанией.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества Украины в августе 2019 года отменил торги по продаже государственного пакета акций в размере 99,9% уставного капитала АО "Киевпассервис" по сниженной цене в 97,9 млн грн.

Первые торги по продаже госпакета акций "Киевпассервиса" были назначены на 14 августа, однако аукцион не состоялся. Стартовая цена лота тогда составляла 195,9 млн грн.

В собственности АО "Киивпассервис" находится шесть автостанций в городе Киеве: АС "Центр", АС "Дарница", АС "Полесье", Центральный автовокзал, АС "Южная", АС "Дачная" и восемнадцать автостанций в Киевской области.

Мининфраструктуры передало ГП "Киевпассервис" Фонду госимущества для приватизации в октябре 2015 года.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3011021

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