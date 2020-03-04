Четыре человека подали декларации кандидатов в министры

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Лазебная подала декларацию как кандидат на должность министра социальной политики, Немчинов – министра Кабинета министров, Малюська – министра юстиции и Таран – министра обороны.

Ранее Михаил Федоров также подал электронную декларацию как кандидат на должность вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины. Малюська занимает пост министра юстиции в правительстве Алексея Гончарука.

Как писал БизнесЦензор, премьер-министр Алексей Гончарук написал и передал в Верховную Раду заявление о своей отставке, фракция "Слуга народа" согласовала назначение на пост главы правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера.

4 февраля Верховная Рада назначила главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий, предварительно уволив с должности главы этого министерства Алену Бабак.

До назначения главой ОГА в августе 2019 года Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова.