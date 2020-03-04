Кабмин назначил нового главу Госводагентства

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор.

В поданной декларации Кузьменков указал 1,12 млн грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью за 2018 год, 300 тыс. грн наличными и автомобиль Lexus RX 350 2009 года выпуска.

Его жене Светлане Елисеевой принадлежит автомобиль Hyundai Santa Fe 2007 года выпуска и квартира в Киеве площадью 97,5 кв. м.

В 2014 году баллотировался в Верховную Раду от Всеукраинского аграрного объединения "Заступ", на то время занимал должность заместителя директора департамента экономического развития аграрного рынка Минагрополитики.

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Кроме того, Кабмин на заседании 3 марта уволил заместителя председателя правления ПАО "Надра Украины" Максима Максименцева, назначив на должность первого заместителя главы правления компании Сергея Паюка.

Кабмин также назначил первым заместителем главы Государственного агентства лесных ресурсов Сергея Власенко.