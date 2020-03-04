"Киевгорстрой" возобновил строительство еще двух объектов "Укрбуда"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Киевгорстроая" сообщает БизнесЦензор.

"На сегодняшний день строители уже зашли на площадки для завершения работ и подготовки домов к вводу в эксплуатацию. В ближайшие дни "Киевгорстрой" также начнет реализацию недвижимости в этих объектах", - сообщает компания.

На прошлой неделе "Киевгорстрой" принял и начал реализацию недвижимости в двух первых ЖК "Укрбуда" - ЖК "Пектораль" и "Новомостицкой". В целом "Киевгорстрой" планирует принять в управление 24 объекта корпорации Укрбуд ", жилье в которых ждут около 13 тыс. инвесторов.

Как сообщалось, ООО "Укрбуд Девелопмент" начало процесс передачи ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" (оба – Киев) всех своих незавершенных проектов строительства жилых комплексов (всего 25 объектов), к концу января 2020 года планируется ввести в эксплуатацию пять из них.

2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении бывшему народному депутату Верховной Рады Максиму Микитасю в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн путем неравноценного обмене построенных для Нацгвардии квартир на более дешевые.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения Микитасю в виде залога в сумме 5,5 млн грн, тогда как прокуратура требовала 300 млн грн залога.

В мае 2019 года детективы НАБУ по этому же делу задержали командующего Нацгвардией Юрия Аллерова. Были задержаны также генеральный директор компании-застройщика и оценщик. Впоследствии Аллеров вышел из СИЗО под залог в размере 4,8 млн грн.

19 сентября гендиректор корпорации "Укрбуд" Олег Майборода сообщил, что Микитась вышел из строительного бизнеса. 20 сентября Микитась подтвердил, что продал компанию "Укрбуд Девелопмент", не назвав покупателя и стоимость сделки.