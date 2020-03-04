Милованов отказался оставаться в новом Кабмине (обновлено)

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник, передает БизнесЦензор.

По словам собеседника агентства, Милованов получил предложение продолжить работу в новом правительстве, однако отказался от него.

Позднее эту информацию подтвердил народный депутат фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Милованов сообщил, что он отказался от этой должности. Он не объяснил почему, я его не спрашивал, но очевидно он не видит как тот участок работы, который ему был предложен, организовать", – сказал Гетманцев.

Депутат добавил, что во время внеочередного заседания в среду, вероятно, не будет проголосован весь новый состав правительства: некоторые посты в нем останутся вакантными.

Как сообщалось, ранее депутаты от фракции "Слуга народа" сообщили, что после разделения Минэкономики на два министерства Милованов может занять должность министра аграрной политики в новом правительстве.

Министерство развития экономики, торговли и сельского было образовано в результате слияния двух министерства – Министерства экономического развития и торговли и Министерства аграрной политики и продовольствия после прихода правительства Алексея Гончарука.

Должность министра экономики может занять 41-летний Роман Жуковский. Он начинал карьеру в качестве аудитора и экономиста в Укрсоцбанке, после чего в 2005-2006 годах начал работу в Министерстве экономики Украины в качестве главного специалиста и затем – директора департамента. В 2006-2007 годах Жуковский руководил службой макроэкономики и финансового сектора в Секретариате президента Виктора Ющенко, в декабре 2007-го стал первым замом руководителя главной службы соцэкономразвития Секретариата и затем возглавил ее. Он также руководил главным управлением социально-экономической политики Администрации президента Украины Виктора Януковича (2010-2011 годы), а также главным управлением по вопросам экономполитики и внедрению реформ Администрации (2011-2012 гг.). Помимо этого, Жуковский был членом набсовета "Нафтогаз Украина" с 2010-го по 2013-й год.