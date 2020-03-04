В Украине за год солнечные панели установили около 22 тысяч домохозяйств. ИНФОГРАФИКА

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госэнергоэффективности сообщает БизнесЦензор.

По состоянию на 1 января 2020 года в Украине около 22 тысяч домохозяйств используют "чистую" электроэнергию, инвестировав около 450 млн евро. Общая мощность установленных панелей превышает 553 МВт.

Лидерами среди областей по использованию альтернативной генерации являются Днепропетровская область – 2700 МВт, Тернопольская область– более 2000 МВт, Киевская облась – почти 1800 МВт.

"Благодаря солнечным панелям семьи экономят на счетах за электроэнергию, самостоятельно обеспечивают свои потребности в энергии, становятся энергосберегающими, имеют больше мотивации использовать энергоэффективную бытовую технику", – говорится в сообщении.





