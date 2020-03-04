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04.03.20 11:28

"Укрзализныця" выставила на "голландские аукционы" более 2 тысяч грузовых вагонов

АО "Укрзализныця" объявила, что выставила на "голландские аукционы" 2020 собственных грузовых вагонов.

укрзализныця,вагон

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает БизнесЦензор.

"Укрзализныця" уже объявила 196 "голландских аукционов" на 2020 грузовых вагонов. Среди них групповые и маршрутные отправки хоппер-зерновозовов - 1200 вагонов, полувагонов - 800 и 20 крытых вагонов", - сообщает компания.

В частности, объявлено 120 лотов на групповые отправки 1200 хоппер-зерновозов (5-20 вагонов в лоте). Также объявлено 18 лотов на маршрутные отправки хоппер-зерновозов, в каждом лоте 54 вагона.

Стартовая цена хоппер-зерновоза - 1136 грн. Кроме того, объявлено 56 лотов на групповые отправки 800 полувагонов (5-20 вагонов в лоте). Также объявлено 12 лотов на маршрутные отправки, в каждом из которых 50 полувагонов.

Начальная стоимость полувагона - 902 грн. Крытых было объявлено 20 лотов на 20 вагонов (1 вагон в лоте). Стартовая цена крытого вагона - 1172 грн.

"Цена за использование вагонов во время "голландского аукциона" на первом этапе снижается, а на втором этапе может как увеличиться, так и остаться на уровне первого этапа", - сообщает "Укрзализныця".

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