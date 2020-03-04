НАБУ сообщило о подозрении двум свидетелям в деле завода "Краян"

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

"Подозреваемых вызвали для допроса в качестве свидетелей, поскольку им, как считало следствие, были известны обстоятельства, подлежащих доказыванию в ходе досудебного расследования. Прибыв по вызову в Национальное бюро, эти лица отказалась давать показания в уголовном производстве, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины", - сообщает НАБУ.

Так же они поступили и при рассмотрении дела в Малиновском районном суде Одессы.

"Такие действия следствие считает необоснованными и безосновательными, поскольку свидетели не являются членами семьи или близкими родственниками обвиняемых по делу, поэтому не имеют законных оснований отказываться от дачи показаний", - сообщает НАБУ.

Действия свидетелей квалифицированы по ч.1 ст.385 Уголовного кодекса (Отказ свидетеля от дачи показаний или отказ эксперта или переводчика от исполнения возложенных на них обязанностей).

Указанная статья предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев.

НАБУ отмечает, что дело по заводу "Краян" является рекордсменом по количеству свидетелей, которые оказывают препятствия правосудию.

Как сообщал БизнесЦензор, 9 июля Малиновский районный суд Одессы объявил оправдательный приговор Одесскому городскому голове Геннадию Труханову и другим лицам, которые обвинялись в завладении средств местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян".

Как сообщалось, мэр Одессы Геннадия Труханова, нескольких должностных лиц горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении 185 млн грн из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.

По версии следствия, в сентябре 2016 мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившая в состав целостного имущественного комплекса ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 году сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованным ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне АТО.

Счета частной компании-продавца здания арестованы. С тех пор постоянно совершались попытки снять ареста со счетов, в том числе путем внезапного изменения цены договора в январе 2018 года.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении одному свидетелю в деле завладения 92 млн грн бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО "ХК "Краян"