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04.03.20 10:28

НАБУ открыло дело о возможной коррупции Нефьодова

Национальное антикоррупционное бюро Украины по решению суда открыло производство о возможном уголовном правонарушении должностными лицами министерства экономического развития и торговли.

нефьодов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Детективы НАБУ, выполняя определение Высшего антикоррупционного суда, внесли в реестр досудебных расследований сведения и возможном совершении должностными лицами министерства экономического развития и торговли Украины уголовного правонарушения и начатом досудебном расследовании", - сообщила пресс-служба НАБУ.

Ряд СМИ утверждают со ссылкой на источники, что открыто дело о возможной коррупции главы Государственной таможенной службы, бывшего первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефьодова.

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