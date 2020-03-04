Украина и США обсуждают, как похоронить "Северный поток-2", – Коболев

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

"Мы сейчас обсуждаем, в том числе здесь (в США.), как быть уверенными, что этот проект похоронен окончательно", - подчеркнул Коболев.

Он заметил, что хотя россияне и "не являются лучшими в строительстве эффективных и современных судов", технические возможности для прокладки труб все же существуют.

По его словам, санкционная политика Вашингтона в отношении Nord Stream 2 стала "одним из важнейших шагов" в поддержку энергетической безопасности Украины.

"Мы надеемся, что правительство США продолжит усилия в этом направлении", - заявил глава Нафтогаза.

Как сообщалось, в декабре прошлого года президент США подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" ради энергетической безопасности Европы.

Предусмотрено введение ограничений - в том числе против судов, которые занимаются прокладкой трубопроводов по морскому дну, а также лиц, причастных к их работе. Позже стало известно, что Палата представителей и Сенат Конгресса США обсуждают возможность введения нового пакета санкций, нацеленных против этих газопроводов.