Еврокомиссия выделила Греции 700 миллионов евро на усиление границы от беженцев

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, половина из выделенных средств, то есть 350 млн евро, будут доступны сразу. Остальное Греция сможет получить по требованию.

Фон дер Ляен подчеркнула, что эти средства будут расходоваться на миграционный менеджмент и развитие и эксплуатацию необходимой инфраструктуры. Председатель Еврокомиссии также заверила, что она готова предоставить греческим ведомствам любую оперативную поддержку.

В то же время, говоря о Турции, фон дер Ляен предостерегла: "Тот, кто думает испытать единство Европы, будет разочарован". Сейчас пришло время для "согласованных действий", а также "действий на основе наших ценностей", отметила председатель Еврокомиссии.

Фон дер Ляен признала, что "Турция - не враг, а люди - не просто средство для достижения цели". Вспоминая мигрантов, фон дер Ляен посочувствовала им, ведь они "из-за фальшивых обещаний оказались в такой отчаянной ситуации".

Президент Европейского Совета Шарль Мишель обратился к турецкому президента Реджепу Эрдогану с призывом уважать заключенное в 2016 году соглашение между ЕС и Турцией о реадмиссии мигрантов.

Кроме того, Европейское агентство по охране внешних границ Frontex сообщило о расширении обещанной ранее помощи греческим пограничникам, которые пытаются остановить нынешний поток беженцев из Турции в ЕС.

В правительстве Греции сообщили, что пограничникам страны удалось предупредили уже более 24 тысяч попыток нелегального пересечения греческо-турецкой границы.

Накануне Эрдоган пообещал, что вскоре беженцев, которые будут пытаться попасть в ЕС, будет насчитываться более миллиона. По разным оценкам, в Турции на данный момент находятся около 3,5 миллиона беженцев и мигрантов, преимущественно из Сирии и Ирака.