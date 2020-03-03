Зеленский предложил назначить новым премьером бывшего менеджера Ахметова

Об этом после заседания фракции "Слуга народа" при участии президента Владимира Зеленского сообщили депутаты Александр Дубинский и Михаил Радуцкий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Гончарук заявление написал, в парламент передал, мы сейчас проголосовали фракцией ее удовлетворить", – заяивл Дубинский.

В свою очередь народный депутат Михаил Радуцкий подтвердил эту информацию.

"Шмыгаля предложил президент… Фракция поддержала", – сообщил депутат после заседания фракции.

Радуцкий добавил, что против Шмыгаля на фракции не проголосовал никто, лишь один человек воздержался.

"Гончарук подал заявление (об отставке, – ред.). Есть заявление. …Заявление было продемонстрировано спикером Верховной Рады. Когда именно оно было подано – я думаю, вы зайдете на сайт Верховной Рады и увидите", – сказал Радуцкий.

Отвечая на вопрос о новом составе правительства, Радуцкий уточнил: "Еще нет даже 50% предложений, поэтому сегодня озвучили человека, которого предлагают на должность премьер-министра, а он уже должен формировать правительство и согласовывать его сначала с фракцией, а потом в зале".

Нардеп также отметил, что вопросы силового блока на фракции не обсуждались, подчеркнул, что решение будет приниматься после отчета правоохранителей.

В свою очередь Дубинский утверждает, что сохранят должности министр внутренних дел Арсен Аваков, министра юстиции Денис Малюська и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

При этом на должность министра финансов, по словам Дубинского, предложена кандидатура бывшего первого заместителя министра финансов Игоря Уманского, на пост министра обороны – генерал-лейтенанта Вооруженных сил, экс-первого замкомандующего Сухопутных войск ВСУ Андрея Тарана, на должность министра социальной политики – экс-главу департамента труда и занятости ведомства Марину Лазебную, министра молодежи и спорта – президента Национальной федерации фехтования Украины Вадима Гутцайта.

Министром иностранных дел, по словам Дубинского, может стать Дмитрий Кулеба, занимающий пост вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

"Отчет силовиков завтра, пять силовиков отчитываются, после чего принимается по ним персональное решение об отставке или о продолжении работы", – добавил Дубинский.

Остальные кандидатуры, в том числе министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова, по словам нардепа, еще обсуждаются.

Как сообщалось, еще в понедельник премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что не писал заявления о свой отставке, но по этому вопросу будут консультации с президентом Владимиром Зеленским и парламентом.

Ранее в СМИ появиллась информация, о том что президент Владимир Зеленский рассматривает возможность назначения нового премьер-министра.

Напомним, 4 февраля Верховная Рада назначила главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий, предварительно уволив с должности главы этого министерства Алену Бабак.

До назначения главой ОГА в августе 2019 года Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова.