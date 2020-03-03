Энергосообщество поможет АМКУ выявить возможные злоупотребления ДТЭК Ахметова в Бурштынском энергоострове

Об этом сообщается на сайте Энергосообщества, передает БизнесЦензор.

"Предположительно, ДТЭК значительно сокращает импорт электроэнергии из Словакии в остров Бурштынской ТЭС, не используя купленные им трансграничные пропускные мощности. Тем самым он создает дефицит электроэнергии, доступной для продажи на рынке на сутки вперед (РСВ), и в то же время, предлагает больше электроэнергии на балансирующем рынке, где цены выше", - говорится в сообщении.

Поскольку Антимонопольный комитет Украины расследует аналогичное поведение, он согласился сотрудничать с Секретариатом по этому делу в соответствии со статьей 2 Процедур урегулирования споров в рамках Энергетического сообщества, которая предусматривает механизм сотрудничества между национальными органами Договаривающихся сторон.

Как сообщал БизнесЦензор, с момента запуска оптового рынка электроэнергии, средневзвешенная цена в Бурштынском острове (БуОс) в разные периоды была выше цен в ОЭС Украины на 13%-60%.

В связи с этим, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет (АМКУ) открыл антимонопольное расследование против злоупотребления монопольным положением "ДТЭК Западэнерго" в торговой зоне БуОс.

Бурштынский энергоостров отключен от энергосистемы Украины. Это условная территория, на которой расположены электрические сети Бурштынской электростанции вместе с прилегающей к ней электросетью и собственными потребителями электроэнергии в пределах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Всего на этой территории проживает около 3 млн украинцев.

БуОс выделен из ОЭС Украины в 2002 году, как пилотный проект для интеграции с объединенной европейской энергосистемой.