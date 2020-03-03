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03.03.20 20:12

Кабмин назначил нового главу Службы экспортного контроля

Кабинет министров назначил Александра Павличенко председателем Государственной службы экспортного контроля Украины.

Кабмин назначил нового главу Службы экспортного контроля

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №188-р от 3 марта обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Павличенко назначен на должность с даты начала фактического выполнения должностных обязанностей сроком на пять лет с испытательным сроком в три месяца.

Согласно поданной декларации, в 2019 году Павличенко получил 870,4 тыс. грн от занятия предпринимательской деятельностью.

Наличными он хранит 650 тыс. грн и $25 тыс., а также 43,9 тыс. грн на счету в "Райффайзен банке Аваль".

Павличенко принадлежит автомобиль Mercedes ML350 2010 года выпуска.

Он также является членом правления ОО "Гражданская организация "Партнерство национального единства".

Как сообщалось, Кабинет министров 2 октября назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной службы экспортного контроля Александра Шайтана. Согласно данным реестра электронных деклараций НАПК, в последние годы Шайтан занимал должность заместителя директора ГП "Держвуглепостач". 

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