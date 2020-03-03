Бывший депутат от "Блока Порошенко" возглавил набсовет "РВС Банка" с 1% акций

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.

Сообщается, что доля, которой Демчак владеет в уставном капитале "РВС Банка", составляет 1% акций.

Ранее набсовет "РВС Банка" прекратил полномочия главы правления банка Александра Стецюка с 27 января по соглашению сторон.

Стецюк владеет долей в уставном капитале "РВС Банка" в размере 99%. Он занимал должность главы правления с 13 марта 2019 года.

С 27 февраля наблюдательный совет "РВС Банка" избрал Александра Стецюка членом набсовета. Кроме него в набсовет вошли Ирина Гаврильчук, Виталий Мигашко, Сергей Яременко, Дмитрий Середенко, которые уже работали в набсовете, например, Ирина Гаврильчук была его главой.

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Как сообщалось, в декабре 2019 года "РВС Банк" объявил, что депутат Верховной Рады VIII созыва, бывший заместитель главы комитета по вопросам финансовой политики Руслан Демчак стал его акционером. Однако доля приобретенных Демчаком акций не уточнялась.

Позже первая заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Демчак приобрел менее 1% акций "РВС Банка", поэтому не обращался за согласованием сделки в Нацбанк.

Напомним, в феврале 2018 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил депутату от "Блока Петра Порошенко" Руслану Демчаку приобрести более 50% акций АО "РВС Банк". Комитет также предоставил разрешение Александру Стецюку на приобретение более 25% акций "РВС Банка".

"РВС Банк" был создан в 2015 году на базе неплатежеспособного "Омега Банка" и выкуплен "Украинской бизнес-группой" (UBG). UBG ранее контролировалась Демчаком и владела "Эрде Банком".

Сейчас ООО "Украинская бизнес группа" оформлено на Александра Стецюка, последний был помощником нардепа Демчака, а также его соседом в Винницкой области. Демчак отрицал любую причастность к UBG.