"Кернел-Трейд" возглавил список крупнейших получателей возмещения НДС второй месяц подряд

Об этом сообщила Государственная казначейская служба, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным ведомства, в тройку лидеров также вошли металлургические предприятия – аффилированный с группой "Метинвест" Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им.Ильича – 604 млн грн в феврале против 673 млн грн в январе и "ArcelorMittal Кривой Рог", получивший 579,68 млн грн бюджетного возмещения НДС (в январе – 675 млн грн).

Пятерку лидеров замыкают "АДМ Юкрейн" с показателем 428 млн грн (508 млн грн в январе) и связанный с "Метинвестом" меткомбинат "Азовсталь" – 421 млн грн (1,26 млрд грн), свидетельствуют данные казначейства.

В первую десятку получателей бюджетного возмещения НДС также вошли меткомбинат "Запорожсталь" из группы "Метинвест" – 404 млн грн (месяцем ранее информация о возмещении НДС у компании отсутствовала), "Кофко Агри Ресорсиз Украина" – 349 млн грн (210 млн грн), "ЛДК Украина" – 288 млн грн (226 млн грн), "Нибулон" – почти 288 млн грн (594 млн грн), Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК) – 268 млн грн (данные о возмещении в январе отсутствовали).

Днепровский меткомбинат практически не изменил показатель за месяц - 223 млн грн в феврале против январских 215 млн грн возмещенного НДС. С этим показателем предприятие открывает третью пятерку. Значительно улучшили свой результат "Олияр"– 208 млн грн против 89 млн грн в январе, "ТД "Дельта Вилмар" – 170 млн грн (101 млн грн), "Зерно-агротрейд" – 165 млн грн (32 млн грн), "Олам Украина" – 163 млн грн (почти 27 млн грн), указала ГКСУ.

Первую двадцатку крупнейших получателей бюджетного возмещения НДС в феврале Центральный ГОК – 130 млн грн (267 млн грн), "АГТ" – 114 млн грн (66 млн грн), "Оптимусагро Трейд" – 108 млн грн (101 млн грн), "Сателлит" – 85 млн грн (236 млн грн), а также Северный ГОК – 74 млн грн (282 млн грн).

В целом бюджетное возмещение НДС в феврале снизилось до 10,8 млрд грн с 17,99 млрд грн в январе, указала ГКСУ.

Согласно данным Государственной налоговой службы, февральские поступления в бюджет от НДС составили 10,8 млрд грн (учитывая возмещения НДС), что на 3,4 млрд грн больше плана и на 4,8 млрд грн – прошлогоднего показателя.

В налоговой пояснили такой рост повышением качества анализа поступлений, эффективным администрированием и внедрением новой системы мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки рисков.