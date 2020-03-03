Кабмин сменил главу "Артемсоли"

Соответствующее распоряжение правительства от 26 февраля № 180-р. обнародовано на сайте Кабмина, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Согласиться с предложением Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства о назначении Фиоктистова Вадима Васильевича исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Артемсоль", – отмечается в распоряжении.

Согласно реестру деклараций, Фиоктистов ранее занимал должность директора департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской городской госадминистрации.

Как сообщалось, Кабмин 3 марта принял решение о приватизации ГП "Артемсоль".

ГП "Артемсоль" – одно из крупнейших предприятий по добыче и реализации поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Производственные мощности ГП "Артемсоль" находятся в Соледаре Донецкой области. Предприятие экспортирует продукцию в 15 стран мира.