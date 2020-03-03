БизнесЦензор

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03.03.20 18:52

Страны G7 договорились о противодействии влиянию коронавируса на экономику

Страны G7 подтвердили приверженность предпринять все возможные шаги для защиты мировой экономики от влияния коронавируса.

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Об этом сообщил министр финансов Японии Таро Асо во вторник после телефонной конференции группы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Согласно заявлению министров финансов и глав центробанков G7, страны "Большой семерки" пристально следят за распространением коронавируса и его влиянием на рынки и экономику.

В заявлении подчеркивается, что министры финансов готовы при необходимости принять меры, включая бюджетные, для помощи в реагировании на вирус и поддержки экономики.

Согласно документу, центробанки группы продолжат поддерживать ценовую стабильность и экономический рост, а также устойчивость финансовой системы.

В свою очередь глава Минфина США Стивен Мнучин подтвердил, что министры финансов и главы центробанков стран G7 договорились "сделать все возможное", чтобы ограничить ущерб от быстро распространяющегося коронавируса.

Мнучин отметил, что администрация президента США Дональда Трампа внимательно следит за заболеванием и его влиянием на здоровье населения, цепи поставок, рынки и на экономику в целом, и координирует усилия с международными организациями и другими странами.

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Как сообщалось, ранее во вторник Федеральная резервная система США экстренно снизила базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) – до 1-1,25% годовых.

Мировые рынки растут в начале недели после падения в ожидании поддержки мирового экономического роста со стороны крупнейших центробанков.

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