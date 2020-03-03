Кабмин назначил главу Агентства по развитию туризма

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №189-р от 3 марта обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Олеськив назначена на должность с даты начала фактического выполнения должностных обязанностей сроком на пять лет, с испытательным сроком шесть месяцев.

С марта 2016 года и до осени 2018 года Марьяна Олеськив занимала должность директора ЛКП "Центр развития туризма Львова".

В 2013-2015 годах работала в киевской компании "Слупский Ивент Менеджмент", а в 2011-2012 годах – руководила отделом туризма Одесского горсовета.

В электронной декларации за 2019 год Олеськив указала 128,23 тыс. грн доходов, передает Интерфакс-Украина.

В частности, 4,23 тыс. грн составила заработная плата, 120 тыс. грн – алименты и 3,98 тыс. грн – банковские проценты.

Также она указала в декларации 7,12 тыс. грн, $6,83 и 3,51 евро на банковских счетах, а также 10 тыс. грн и $10 тыс. наличных средств.

Олеськив владеет квартирой в Киеве (42,8 кв. м), имеет в совместной собственности квартиру во Львове (62,3 кв. м), а также пользуется квартирой во Львове (57,7 кв. м). Кроме того, она владеет автомобилем Ford Fiesta 2012 года выпуска.