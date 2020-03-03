"Нафтогаз" планирует увеличить продажи газа населению напрямую

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.

По оценке компании, сейчас доля группы "Нафтогаз" в сегменте поставок газа бытовым потребителям составляет около 2%.

"Ожидается, что либерализация рынка газа для всех категорий потребителей произойдет в мае текущего года, когда завершится действие режима специальных обязательств по продаже газа населению и будут устранены ограничения для бытовых потребителей по смене поставщика природного газа. Цель стартовавшей рекламно-информационной кампании – сформировать восприятие "Нафтогаза" как ответственного игрока рынка, способного обеспечить тепло в домах украинцев, несмотря на критические риски и угрозы", – отмечается в сообщении.

В компании подчеркивают, что в рамках подготовки к свободной конкуренции на потребительском рынке "Нафтогаз" внедряет пилотные проекты по управлению клиентским опытом и повышению качества обслуживания бытовых потребителей.

"Компания разрабатывает новые продукты для населения, а также малого и среднего бизнеса. В январе этого года группа запустила новую онлайн платформу для обслуживания клиентов gas.ua. Кроме того, "Нафтогаз" сотрудничает с регулятором рынка по упрощению процедуры смены поставщика газа для бытовых потребителей", – сказано в сообщении.