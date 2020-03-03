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03.03.20 17:56

Минфин увеличил поступления от продажи облигаций до 6,6 миллиарда

Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 3 марта, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 6,58 млрд грн, в том числе благодаря размещению ценных бумаг, номинированных в евро.

Минфин увеличил поступления от продажи облигаций до 6,6 миллиарда

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

На аукционе были предложены номинированные в гривне государственные облигации со сроком обращения 6 месяцев и номинированные в иностранной валюте (евро) бумаги со сроком обращения 9 месяцев.

По итогам аукциона 6-месячные номинированные в гривне ОВГЗ были размещены под 9,9% годовых на 1,03 млрд грн, а 9-месячные номинированные в евро ОВГЗ – под 2,22% на 201 млн евро или 5,56 млрд грн в эквиваленте.

"Несмотря на турбулентность на рынках капитала в связи с изменениями в настроениях инвесторов, Минфин продолжает успешно выполнять план финансирования государственного бюджета", – подчеркивают в пресс-службе министерства.

Как сообщалось, Министерство финансов на предыдущем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 26 февраля привлекло в бюджет 1,6 млрд грн.

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