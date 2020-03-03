Аэропорт "Жуляны" сократил пассажиропоток с начала года на 17%

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook, передает БизнесЦензор.

За февраль 2020 года Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского обслужил 159,6 тыс. пассажиров, что на 13,8% меньше, чем в феврале 2019 года. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 157,6 тыс., на внутренних рейсах – 2,0 тыс. пассажиров.

Количество рейсов в феврале 2020 года составила 1 796 на прилет и вылет, что на 10,5% меньше аналогичного периода 2019 г. из них международных рейсов – 1 519, внутренних - 277.

Наиболее популярные международные направления в феврале 2020 года – Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Вена (Австрия), Рига (Латвия), Берлин (Германия), Мемминген (Германия), Таллинн (Эстония); внутренние – Запорожье, Днепропетровск, Одесса.

Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 334,5 тыс., на внутренних рейсах – 3,9 тыс. пассажиров.

Количество рейсов в январе-феврале 2020 года составила 3 634 на прилет и вылет, что на 15,3% меньше аналогичного периода 2019 года, из них международных рейсов – 3 148, внутренних – 486.

Наиболее популярные международные направления с начала 2020 года – Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Вена (Австрия), Берлин (Германия), Мемминген (Германия), Таллинн (Эстония), Франкфурт-на-Майне (Германия); внутренние – Запорожье, Одесса, Львов.