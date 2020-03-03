БизнесЦензор

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03.03.20 17:29

Федеральная резервная система США экстренно снизила базовую ставку

Федеральная резервная система США экстренно снизила базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) – до 1-1,25% годовых.

Федеральная резервная система США экстренно снизила базовую ставку

Как отмечается на сайте ведомства, основы экономики США остаются сильными, однако распространение коронавируса создает риски для экономической активности, передает БизнесЦензор.

"В свете этих рисков и для поддержки достижения максимальных целей в области занятости и стабильности цен Федеральный комитет по открытому рынку (FOMC) решил сегодня снизить целевой диапазон ставки", – сказано в сообщении.

ФРС отмечает, что Комитет внимательно следит за событиями и их последствиями для экономических перспектив и будет действовать в зависимости от обстоятельств для поддержки экономики.

Плановое заседание ФРС должно было пройти только 17-18 марта. 

Как сообщалсь, мировые рынки растут в начале недели после падения в ожидании поддержки мирового экономического роста со стороны крупнейших центробанков.

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