Долг за электроэнергию перед "Энергоатом" достиг 2,8 миллиарда

Об этом на совещании сообщил и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Павел Павлишин, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам главы компании, таким образом за проданную электроэнергию "Энергоатом" получил лишь половину средств.

Павлишин подчеркнул, что отсутствие своевременной и полной оплаты электроэнергии для "Энергоатома" привела к дефициту средств на выполнение производственной программы, на оплату свежего ядерного топлива и привело к полному отсутствию финансирования инвестпрограммы по статье "Капитальное строительство".

"Это означает, что Компания получит штрафные санкции от поставщиков и подрядчиков в виде пени, а если ситуация срочно не решится, то уже в марте у нас возможна нехватка средств на уплату налогов и заработной платы", – отметил Павлишин.

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В свою очередь глава Госатомрегулирования Григорий Плачков отметил, что есть опасения, что финансовый дефицит компании может привести к невыполнению запланированных мероприятий по переоценке безопасности и сделает невозможным предоставление разрешения на пуск энергоблоков АЭС после выполнения планового предупредительного ремонта, в частности – ЗАЭС-5, у которого в мае завершится проектный срок эксплуатации.

Генеральный директор ОП "Энергоатом-Трейдинг" Сергей Бедин напомнил, что 1 марта вступили в силу новые Правила на рынке электрической энергии, которые дали "Энергоатому" право участия в балансирующем рынке с учетом технологических особенностей энергоблоков АЭС. Он сообщил, что заявление о присоединении к договору об участии в балансирующем рынке "Энергоатом" уже подал в НЭК "Укрэнерго".

Как сообщалось, в феврале "Энергоатом" заявил о нарушении госпредприятием "Гарантированный покупатель" сроков оплаты за поставленную электроэнергию. В связи с этим с 12 февраля "Энергоатом" ограничил продажу (отпуск) электроэнергии с АЭС для "ГарПок".

В свою очередь "Гарантированный покупатель" прогнозирует дефицит средств на выплаты по "зеленому тарифу" производителям электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в 2020 году в размере 24-31 млрд грн.