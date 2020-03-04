Голландская компания разработала яхту на водородном топливе

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Business Insider.

Миниатюрную модель яхты впервые показали на выставке в Монако в декабре 2019 года. Проектирование яхты заняло 5 месяцев.

Источником энергии станет жидкий водород. Его разместят в двух 28-тонных герметичных резервуарах, охлаждённых до -252°С.

Резервуары будут видны через стеклянную панель у основания винтовой лестницы в центре яхты.

В топливных элементах водород будет смешиваться с кислородом, а побочным продуктом станет вода. Топливо будет питать два двигателя мощностью 1 МВт.

Ее длина составит 112 м. На пятипалубном судне смогут разместиться 14 гостей и 31 член экипажа.

Яхта будет иметь главный павильон, каскадный бассейн, место для отдыха на открытом воздухе, две VIP-каюты и четыре обычных каюты. Все номера будут иметь окна от пола до потолка в минималистском японском стиле.

"Aqua" сможет развивать скорость в 17 узлов (более 30 км/ч) и проходить свыше 6 тыс. км без дозаправки. Из-за дефицита водородных заправок судно будет дополнительно иметь резервный дизельный двигатель.

Судно спустят на воду не ранее 2024 года.

Ранее многие СМИ писалии, что яхта понравилась одному из основателей компании Microsoft, миллиардеру Биллу Гейтсу и он заказал ее строительство на сумму в $644 млн.

Но компания Sinot сообщила BBC, что не поддерживает деловые отношения с Биллом Гейтсом, и отметила, что концепт-яхта "Аква" не связана ни с ним, ни с кем-либо из его представителей.