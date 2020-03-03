Госавиаслужба выдала новые разрешения на полеты в Берлин, Стамбул и в Ларнаку

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение регулятора, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, частота рейсов – три раза в неделю.

Кроме того, авиакомпании "Джоника" разрешено летать из Одессы в Прагу (Чехия) с 29 марта 2020 года на неограниченный срок четыре раза в неделю, авиакомпании "Элерон" из Львова в Тель-Авив (Израиль) с 1 апреля три раза в неделю, SkyUp – из Одессы в Стамбул (Турция) на неограниченный срок четыре раза в неделю, а "Международным авиалиниям Украины" ("МАУ") – из Запорожья в Ларнаку (Кипр) на неограниченный срок два раза в неделю.

Помимо этого, решено увеличить количество рейсов авиакомпании "Роза Ветров" по маршрутам: Киев-Днепр-Киев (с 21 до 26 рейсов в неделю), Киев-Одесса-Киев (с трех до 21 рейса в неделю), Киев-Николаев-Киев (с пяти до семи рейсов в неделю). Увеличено также количество рейсов авиакомпании "Азур Эйр Украина" по маршрутам Киев – Даламан (Турция) – Киев (с двух до пяти рейсов в неделю) и Киев – Ла-Романа (Доминиканская Республика) – Киев (с двух до пяти рейсов в неделю).

При этом Госавиаслужба оставила без рассмотрения заявления "Розы Ветров" по поводу получения прав на эксплуатацию воздушных линий: Киев – Запорожье – Киев, Киев – Одесса – Киев, Киев – Львов – Киев, Киев – Херсон – Киев, Киев – Харьков – Киев (все – по три рейса в неделю), а также Киев – Днепр – Киев (пять рейсов в неделю).

Кроме того, регулятор отказал SkyUp в получении прав на эксплуатацию воздушных линий Киев-Венеция (Италия) – Киев (два рейса в неделю), Львов – Венеция – Львов (два рейса в неделю), Киев – Стамбул – Киев (три рейса в неделю), Киев – Прага – Киев (семь рейсов в неделю) и "Азур Эйр Украина" на эксплуатацию воздушных линий Киев – Стамбул – Киев (семь рейсов в неделю) и Киев – Бодрум (Турция) – Киев.