"Укрэнерго" подписало контракт на реконструкцию подстанции за 32 миллиона евро

Как сообщает пресс-служба компании, стоимость заключенного контракта составляет 31,7 млн евро, а срок выполнения работ – 3 года, передает БизнесЦензор.

"Подстанция "Днепровская" является последним из четырех объектов модернизации в составе проекта "Реконструкция подстанций в восточной части Украины", финансируемого за счет банка развития KfW и правительства Германии", – отмечается в сообщении.

В целом проект общей стоимостью 150 млн евро предусматривает реконструкцию четырех подстанций 750 кВ "Днепровская" и "Запорожская" Днепровской энергосистемы и ПС 330 кВ "Харьковская" и "Залютино" Северной энергосистемы.

В компании напомнили, что во втором полугодии 2018 года по результатам международных торгов уже заключены контракты на реконструкцию ПС "Запорожская", "Харьковская" и "Залютино", соответствующие работы ведутся согласно графикам.

Реконструкция ПС 750 кВ "Днепровская" предусматривает замену изношенного и устаревшего высоковольтного оборудования 750 и 330 кВ подстанции, в том числе двух фаз автотрансформатора 750 кВ и трансформатора поперечного регулирования, частичную замену устройств релейной защиты и автоматики, системы электроснабжения собственных нужд и строительство пункта гражданской защиты.

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"При реконструкции будет внедрена автоматизированная система управления технологическими процессами, что позволит управлять подстанцией дистанционно, без необходимости постоянного присутствия на объекте оперативного персонала", – отмечают в компании.

Кроме того, на подстанции будет установлен дополнительный автотрансформатор 750 кВ мощностью 1000 МВА и трансформатор поперечного регулирования для увеличения пока недостаточной трансформаторной мощности подстанции, повышения пропускной способности между сетями 750 и 330 кВ и обеспечения надежность передачи электроэнергии в ремонтных схемах работы сети.

"Реконструкция подстанции значительно повысит безопасность и надежность передачи электроэнергии прежде всего в Днепровском регионе, электроснабжение которого затруднено вследствие снижения генерации на тепловых станциях и повреждения сетей на востоке Украины. Важность этого проекта обусловлена ​​также и тем, что он является одним из элементов подготовки к интеграции в ENTSO-E", – прокомментировал подписание контракта директор по инвестициям НЭК "Укрэнерго" Олег Павленко.

Как сообщалось, предложенный "Укрэнерго" 10-летний плана развития системы передачи предполагает общий объем инвестиций компании в сумме $2,5 млрд.