"Приватбанк" начал погашать выданные под гарантии Коломойского кредиты рефинансирования

Эту информацию Интерфакс-Украина подтвердили в банке 3 марта, передает БизнесЦензор.

"Благодаря доверию клиентов и эффективному управлению ликвидностью "Приватбанк" за последние несколько месяцев аккумулировал достаточный объем гривни. В результате кредит рефинансирования НБУ был погашен на сумму 3 млрд грн", – отметили в пресс-службе.

В банке добавили, что финучреждение управляет ликвидностью, оценивая и реагируя на текущую рыночную ситуацию.

В департаменте открытых рынков Нацбанка также подтвердили, что 27 февраля банки погасили стабилизационные кредиты на 3 млрд грн.

Согласно данным НБУ, задолженность по кредитам рефинансирования 28 февраля сократилась до 4,56 млрд грн.

Как сообщалось, 22 января Верховный Суд отклонил кассацию НБУ на решение судов низших инстанций об отказе в обращении взыскания на предмет ипотеки компании Коломойского ООО "Гаджибей".

В частности, Верховный Суд решил, что в рамках взыскания задолженности по кредитам рефинансирования, выданным "Приватбанку" до национализации, Национальный банк должен в первую очередь списывать средства со счетов банка и только в случае невозможности этого обращать взыскание на имущество поручителей по этим кредитам – Игоря Коломойского и связанных с ним компаний.

Как пояснил информированный источник, это решение лишило смысла даже воздерживаться от погашения кредитов рефинансирования, которые банк обслуживал по повышенным ставкам в надежде на взыскание долга Нацбанком непосредственно с экс-владельца.

До недавнего времени задолженность "Приватбанка" по кредитам рефинансирования, полученным до его национализации в конце 2016 года, составляла около 7,6 млрд грн. Для погашения задолженности банка в 2018 году НБУ подал 148 исков против его бывшего владельца Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний-имущественных поручителей.

По этим искам суды уже приняли 24 решения в пользу НБУ об обращении взыскания на предмет ипотеки на общую сумму 1,36 млрд грн. 18 решений вступили в законную силу, по которым исполнительные документы направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.