Кабмин разрешил оформлять удостоверения моряка через центры админуслуг

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам министра, такое решение призвано упростить процедуру оформления удостоверений.

Криклий напомнил, что Мининфраструктуры также вводит прозрачный механизм по оформлению удостоверения личности моряка через сервисные центры морского и речного транспорта ГП "Морричсервис".

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Такие центры "Морричсервиса" уже работают в городах: Одесса, Измаил, Мариуполь, Херсон.

Криклий подчеркнул, что в ближайших планах – внедрение электронного сервиса для моряков, который предоставит возможность оформления документов дистанционно.