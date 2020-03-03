Служба здоровья начнет финансировать предоставление экстренной медпомощи

Об этом сообщила врио главы НСЗУ Оксана Мовчан на пресс-конференции в Киеве 3 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"НСЗУ готова заключить первые 25 контрактов на предоставление экстренной медпомощи. Сегодня от нас получат предложения, договор о намерениях 24 областных центра экстренной помощи и центр экстренной помощи Киева", – сказала Мовчан.

По ее словам, финансирование экстренной медпомощи в 2020 году увеличится на 800 млн грн. Так, Донецкий центр получит больше на 208 млн грн, Запорожская область – на 117 млн грн, Киев – на 15 млн грн, а в целом за девять месяцев (с 1 апреля по 31 декабря 2020 года) НСЗУ направит на оплату экстренной медпомощи около 4,7 млрд грн.

Мовчан также подчеркнула, что после внедрения реформы на экстренную медпомощь будет введен единый тариф.

"Раньше тариф устанавливала местная власть, в разных областях он был разным. Сейчас тариф единый, он рассчитан на одного человека, НСЗУ будет выплачивать на счет учреждения – это умножение зарегистрированной на территории численности населения на тариф. И главврач, руководитель учреждения сможет свободно распоряжаться этими средствами на основании коллективного договора, сможет устанавливать тарифы, премии или направлять средства на развитие медучреждения", – сказала она.

В свою очередь замминистра здравоохранения Дмитрий Луфер отметил, что в реформировании экстренной медпомощи приоритетом является маршрут пациента.

"Есть два важных момента. Первый – это маршруты, куда именно "скорая" везет пациента. Эти маршруты разрабатывают на уровне госпитальных советов все регионы, и до 1 апреля они должны быть направлены в Минздрав. Там будет учтено, откуда получен вызов, где ближайшая больница, которая сможет предоставить интенсивную помощь. Второе – это работа с "Укравтодором" по обеспечению достаточного качества дорог к больнице", – сказал Луфер.

По словам Луфера, планируется также интеграция служб ("скорая помощь", правоохранители и пожарные), что позволит направить на вызов не только автомобиль экстренной помощи, но и других служб, если они территориально будут ближе к месту происшествия.

"Есть еще один большой проект, который мы планируем сделать. Это интеграция других служб, в частности правоохранителей и пожарных. Если их машина находится ближе к аварии, например, мы могли бы направить вызов через них. Еще есть идея создания реестра обученных волонтеров (людей, которые прошли специальное обучение и готовы предоставлять помощь), чтобы мы могли обращаться к ним в случаях больших техногенных или других катастроф", – сказал он.

По словам экспертов, такую интеграцию планируют сделать на базе единой системы "Централь 103".

"Это специальная аналитическая система. Она повлияет на скорость и точность реагирования. Это значит, что пациента не привезут в больницу, где в очереди будут еще 15 человек, или в больницу, где ему не смогут предоставить необходимую помощь. Это позволит выйти на иной уровень обслуживания населения – как, например, работает линия 911 в США, когда на звонок реагирует и скорая, и правоохранители, и пожарные", – сказала Мовчан.

Помимо этого, Луфер подчеркнул, что в рамках утвержденной концепции развития экстренной медпомощи областные и городские центры такой помощи были объединены, что упростило некоторые вопросы их диспетчеризации.

"Есть также вопросы компьютеризации центров, оснащения всех автомобилей GPS, чтобы было проще их координировать. Все они подключаются к единой системе "Централь 103", что позволит видеть всю статистику по вызовам. Есть вопросы переподготовки работников – откроются центры переподготовки. Еще один вопрос – закупка автомобилей, здесь есть программа централизованных закупок", – добавил замминистра.

По его словам, в прошлом году было закуплено 433 автомобиля для пяти областей и Киева. В на закупку автомобилей, развитие диспетчерских центров и оборудование центров переподготовки заложено около 1,992 млрд грн.

В свою очередь директор департамента коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко подчеркнула, что реформа не повлияет на предоставление экстренной помощи человеку.

"Экстренная медпомощь будет предоставляться человеку независимо от того, есть у него заключенная с врачом декларация или нет", – сказала она.

Бойко также призвала относиться к вызову скорой этому ответственно, поскольку не все состояния требуют ее вызова.