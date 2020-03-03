Госпредприятие заказало строительство дорогой СЭС в Чернобыле за 47 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до августа 2020 года на асфальтобетонной бетонированной площадке по адресу Чернобыль, ул. Советская, 67 должны построить фотоэлектрическую станцию мощностью 1,2 МВт с двумя комплектными трансформаторными подстанциями и двумя кабельными линиями.

Таким образом, строительство СЭС будет стоить около 39 тыс. грн, или $1589 за кВт.

Ранее в феврале АО "НАК "Нафтогаз Украины" заказало строительство фотоэлектрической станции на Харьковщине по 23 тыс. грн, или $949 за кВт, что в полтора раза дешевле. Однако она будет иметь одну комплектную трансформаторную подстанцию ​​и одну линию электропередач.

По словам главного редактора сайта "EcoTown" и руководителя сервиса "Джоуль" Романа Мрозакевича, рыночной отвечает тендерная цена солнечных электростанций в $1 тыс. за кВт. Это цена "под ключ", которая включает стоимость оборудования и монтажа.

Гарантийный срок на построенные объект составляет 10 лет, а срок оплаты – пять банковских дней.

Цена сделки на 10% ниже ожидаемой стоимости закупки в 52,14 млн грн.

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Другие две фирмы предлагали на тендере немного более низкие цены, однако их отклонили. ООО "Техностар" не подтвердило, что имеет опыт строительства, реконструкции или капремонта СЭС мощностью не менее 1 МВт, а ООО "Интерабуд" не предоставило ряд справок, писем и других бумаг.

Более дорогими конкурентами победителя были ООО "Славстрой" и ООО "Родина ЭДС".

"Блок Мастер Украина" со Староконстантинова Хмельницкой принадлежит Виталию Тимощенко из Борисполя Киевской области и фирме "Бушва Холдингз Лимитед" (Кипр). Его конечными бенефициарами являются Сергей Евланчик и Нарек Арутюнян, которые живут в Киеве.

Они также владеют ООО "Ренджи биоэнергия" через "Ренджи Солар Б.В" (Нидерланды) и ООО "Ренджи Девелопмент" через "Траст Кэпитал Групп Лимитед" (Виргинские острова).

На сайте Rengy Development сказано, что BlockMaster является ее дочерней компанией.

Евланчик вместе с Александром Слипчуком через фирму "Укрпродукт Групп Лимитед" (о. Джерси) владеет ООО "Укрпродукт Групп", которое производит молочные продукты и квас.