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03.03.20 20:49

Кабмин ввел финансирование организаций инвалидов через конкурсы

Правительство усовершенствовало механизм предоставления финансовой поддержки общественным объединениям инвалидов за счет средств государственного бюджета.

Кабмин ввел финансирование организаций инвалидов через конкурсы

Соответствующее постановление "Некоторые вопросы предоставления финансовой поддержки общественным объединениям лиц с инвалидностью" Кабинет министров принял на своем заседании 3 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"Это решение правительства обеспечит эффективную финансовую поддержку общественных объединений лиц с инвалидностью за счет бюджетных средств", – подчеркнула министр социальной политики Юлия Соколовская.

Согласно постановлению, создаются равные возможности для всех общественных объединений лиц с инвалидностью в получении финансовой поддержки из государственного и местных бюджетов на конкурсной основе.

Решением правительства также предусмотрено, что общественные объединения лиц с инвалидностью будут получать средства на выполнение программ, проектов и мероприятий, на материально-техническое обеспечение своей деятельности и организационное развитие, что соответствует Конвенции о правах лиц с инвалидностью.

Минсоцполитики напоминает, что в законе "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" предусмотрены расходы по бюджетной программе "Финансовая поддержка общественных объединений лиц с инвалидностью" в сумме 89,36 млн грн, при этом отдельно выделены средства на предоставление финансовой поддержки Национальной Ассамблеи инвалидов Украины, их предприятиям и организациям непроизводственной сферы УТОС, УТОГ и Союза инвалидов Украины в сумме 76,03 млн грн.

В 2020 году бюджетные средства предлагается направить:

Всего в Украине осуществляет свою деятельность около 700 общественных объединений, из них за счет средств из государственного бюджета ежегодно получают до 25 общественных объединений, которые имеют всеукраинский статус.

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