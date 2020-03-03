БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
03.03.20 15:12

Госпродпотребслужба запретила ввоз животных из Китая из-за коронавируса

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов защиты потребителей временно запретила ввоз из Китая домашних и диких хищных животных с целью минимизации рисков занесения на территорию Украины нового коронавируса.

собака

Как сообщает пресс-служба ведомства, такое решение связано с выявления первого случая заболевания животных вирусом SARS-CoV-2, передает БизнесЦензор.

По данным Всемирной организации здравоохранения, случай заболевания этим вирусом собаки впервые обнаружен на территории Гонконга.

"Сейчас продолжается изучение указанного случая, животное содержалось в том же доме, где был установлен случай короновируса у владельца", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, утром вторника заместитель министра здравоохранения Виктора Ляшко объявил, что в Украине выявлен первый пациент с признаками заражения новым коронавирусом. Он прибыл в Черновцы после путешествия по Италии.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100