Госпродпотребслужба запретила ввоз животных из Китая из-за коронавируса

Как сообщает пресс-служба ведомства, такое решение связано с выявления первого случая заболевания животных вирусом SARS-CoV-2, передает БизнесЦензор.

По данным Всемирной организации здравоохранения, случай заболевания этим вирусом собаки впервые обнаружен на территории Гонконга.

"Сейчас продолжается изучение указанного случая, животное содержалось в том же доме, где был установлен случай короновируса у владельца", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, утром вторника заместитель министра здравоохранения Виктора Ляшко объявил, что в Украине выявлен первый пациент с признаками заражения новым коронавирусом. Он прибыл в Черновцы после путешествия по Италии.