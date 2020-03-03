Минобразования вводит минимальную стоимость обучения для студентов-контрактников

Соответствующее решение Кабинет министров Украины принял 3 марта 2020 года, передает БизнесЦензор.

Так, с 1 сентября 2020 года для поступающих на наиболее популярные специальности контрактное обучение обойдется не менее 60% стоимости, которую платит за бюджетные места государство. Эти изменения не коснутся студентов, которые уже учатся.

Кроме того, стоимость обучения будет коррелироваться с доходами людей в регионе. Если цена будет выше, чем три средние официальные заработные платы в области, университеты смогут не повышать ее.

"Государство оплачивает обучение лучших студентов на бюджетных местах по объективным ценам, которые позволяют обеспечить качественное образование. Средняя оплата обучения на одного студента-бюджетника составляет 43 тыс. грн, а средняя цена за контракт – 16,5 тыс. грн. Студенты-бюджетники и студенты-контрактники учатся в общих группах, поэтому университеты просто компенсируют нехватку средств на студентов-контрактников за счет студентов-бюджетников. В результате образование каждого студента недофинансировано, а вуз не может создать оптимальные условия для обучения и работы преподавателей. Введение минимальной цены на контракт позволит сделать плату за обучение согласно реальных затрат университета на подготовку студента и позволит обеспечить качественное обучение для каждого студента", – отметила министр образования и науки Анна Новосад.

По словам министра, сейчас минимальная стоимость обучения устанавливается лишь для 38 специальностей, которые являются наиболее популярными среди контрактников. Это преимущественно те специальности, на которые поступает гораздо больше поступающих, чем соответствующих вакансий на рынке труда. Среди них: право, экономика, политология, менеджмент, маркетинг, международные отношения, журналистика, финансы, дизайн, туризм, гостинично-ресторанное дело и другие. То есть правило минимальной стоимости на контракт не затронет другие 83 специальности: инженерные, технологические, гуманитарные, естественные, аграрные, педагогические науки.

При этом приведение стоимости контракта до уровня фактических расходов университетов будет происходить постепенно: в 2020 году составит 60% от госфинансирования на одного студента в университете, в 2021 – 70% и в 2022 – 80%. Минимальная цена контрактного обучения будет действовать для государственных университетов и частных, которые будут получать государственное финансирование.

"Справедливая цена на контракты позволит повысить качество образования. Больше денег – это возможность университетам инвестировать в лаборатории, а также платить высокую зарплату лучшим преподавателям. В то же время установление индикативной себестоимости на популярные специальности позволит мотивировать абитуриентов идти на менее популярные программы, например, инженерные. Они востребованы на рынке труда. Индикативная себестоимость по-разному повлияет на цены в разных заведениях и регионах. Например, этим летом она не затронет большинство заведений Киева, Ривненской, Волынской, Житомирской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей", – отметил заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

В Минобразования также напомнили, что граждане имеют право получить налоговую скидку на расходы на обучение. Родители студентов или сами студенты, если они в течение обучения работают, могут вернуть 18% стоимости контракта. В то же время государство будет предоставлять льготные кредиты по ставке 3% на обучение в университетах. Это обеспечит возможность каждому получить доступ к желаемой специальности.