Королевский монетный двор Великобритании выпустил самую большую монету в истории. ФОТО

Вес этой монеты – семь килограммов, номинальная стоимость – 7 тыс. фунтов стерлингов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме нее, в набор входят монеты весом в два, один килограмм, а также в пять унций.

Набор посвящен скорому выходу на экраны последнего фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Он появится на экранах весной 2020 года.

Семикилограммовая монета диаметром в 185 мм стала самой крупной монетой, когда-либо выпущенной на британском Королевском монетном дворе.

На монете выгравирован любимый автомобиль Бонда – Aston Martin DB5 и номерной знак BMT 216A. Под машиной изображены знаменитые цифры 007, напоминающие об агенте, а также пистолет вымышленного британского шпиона.